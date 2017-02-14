Росреестр информирует: жители Камчатки могут оформить документы на недвижимость в любой точке России, не выезжая за пределы края

14.02.2017 11:42:42 (GMT+12)

Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».



О законодательных нововведениях сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Камчатскому краю Ольга Цвитенок: «Например, если квартира или земельный участок находятся в Москве, а вы проживаете на Камчатке вовсе не обязательно выезжать за пределы края для подачи документов лично. Теперь, жители Камчатки могут подать документы через офис филиала Кадастровой палаты по Камчатскому краю, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 12а. Запись ведется по телефонам: 8 (41531) 6 37 77, 8 962 292 88 85.



В настоящее время на Камчатке уже приняты документы на оформление недвижимости, расположенной в Краснодарском и Хабаровском крае, Новосибирской области, Калининграде и Крыму. А по объекту недвижимости, расположенному в Сахалинской области, заявители уже получили документы после проведенной государственной регистрации».



Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра.