Камчатских студентов приглашают к участию в фестивале «Российская студенческая весна»

14.02.2017 11:42:41 (GMT+12)

На Камчатке стартует приём заявок на участие в фестивале «Российская студенческая весна». Об этом сообщили в министерство спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«"Поучаствуй в Студвесне и стань звездой!" - именно под таким лозунгом проходит фестиваль в этом году. К участию в конкурсной программе приглашаются студенты в возрасте до 30 лет. Подать заявку можно как коллективом, так и индивидуально по нескольким направлениям: танцевальное, театральное, музыкальное, журналистика, а также оригинальный жанр», - сказали в министерстве.



Приём заявок осуществляется до 10 марта в печатном виде в Доме дружбы, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46, каб. 201 (или на электронную почту: kam_stud_vesna@mail.ru). Информация о мероприятии и форма заявки размещены в группе ВКонтакте: https://vk.com/rsv_kamchatka . Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 (984) 168-77-52 (Алёна).



Организаторами фестиваля в регионе выступили министерство спорта и молодёжной политики Камчатского края, Камчатское краевая организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи», Камчатское отделение Ассоциации студентов и студенческих объединений России при поддержке муниципального автономного учреждения «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».



Справка:



«Студенческая весна» в Камчатском крае - крупнейший региональный фестивальный проект, который реализуется уже в течение 16 лет в рамках Всероссийской программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Мероприятие помогает заявить о себе и выйти на профессиональную сцену талантам из самых отдаленных уголков страны. Финальный этап 25-го фестиваля Российской студенческой весны пройдет в мае 2017 года в Туле.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.