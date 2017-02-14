Камчатские спортсмены-паралимпийцы поборются за победу в краевых чемпионате и первенстве по горнолыжному спорту

14.02.2017 11:42:40 (GMT+12)
Чемпионат и первенство Камчатского края по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья стартуют на горнолыжной базе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском. Они будут проходить в течение трёх дней. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.
«В первый день соревнований, 14 февраля в дисциплине «супер-гигант» на старт выйдут спортсмены спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В среду пройдут заезды в дисциплине «слалом-гигант» для спортсменов спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта глухих. В завершающий день, 16 февраля состоятся соревнования в дисциплине «слалом» среди спортсменов спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта глухих. Начало соревнований в 10.30», - рассказали в министерстве.
Церемония награждения победителей и призеров соревнований состоится по окончании заездов 16 февраля.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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