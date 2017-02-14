Педагоги Камчатки освоят современные подходы к обучению робототехнике

14.02.2017 11:42:40 (GMT+12)
С 14 по 15 февраля на Камчатке пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное робототехническое образование в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования с использованием интеграции нейротехнологии и робототехники». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
К участию в мероприятии приглашены руководители образовательных организаций, их заместители, учителя начальных классов, информатики, технологии, педагоги дошкольного и дополнительного образования.
«На Камчатке отмечается значительный рост числа объединений технической направленности, в прошлом году он составил 10%. В общей сложности в различных технических кружках в регионе занимается порядка 3 тысяч детей, - сказали в министерстве. - Участники конференции обсудят актуальные вопросы организации, внедрения и дальнейшего развития робототехники в образовательных организациях края».
Откроется конференция пленарным заседанием, после этого состоятся круглые столы и пройдут мастер-классы. В мероприятии примут участие приглашенные гости из г. Санкт-Петербурга – кандидат педагогических наук, генеральный директор ООО «Роботрек» Натэла Грейлих и начальник отдела разработок, главный тренер-консультант ООО «Роботрек» Дмитрий Устинский.
Конференция пройдёт на базе Камчатского института развития образования (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26). Дополнительная информация размещена на сайте: http://kamchatkairo.ru/robot/.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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