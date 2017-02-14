Условия труда моряков проверят на судах, стоящих в портах Дальнего Востока

14.02.2017 10:43:55 (GMT+12)
Первая в этом году неделя борьбы с "удобными" флагами стартует в портах Дальнего Востока России, акция пройдет с 14 по 17 февраля.
"Инспекторы Международной Федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков посетят российские и иностранные суда, стоящие в портах. Основная задача - встреча с членами экипажей судов, проверка условий труда и регулярность выплаты зарплаты", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.
Он уточнил, что большое внимание при проверке также будет уделено выполнению новых поправок к Сводной Конвенции 2006 года, которые вступили в силу 18 января. Согласно новым правилам на судах должны иметься документы о финансовых гарантиях морякам в случае, если их оставят без помощи.
Теперь если судовладелец не покрывает расходов, связанных с репатриацией моряка, оставил его без необходимой материальной поддержки или не выплачивает ему зарплату больше двух месяцев, моряк может обратиться в страховую компанию, и уже она понесет соответствующие расходы.
"Если обнаружатся жалобы на задержку зарплаты или отсутствие страховых документов, тогда будут приниматься экстренные меры вплоть до задержания судов в портах", - добавил Н.Суханов.
По его словам, подняв "удобный" флаг, судовладелец нанимает самую дешевую рабочую силу, резко сокращает издержки за счет снижения жизненного уровня и ухудшения условий труда. "Удобный" флаг помогает уйти от ответственности, укрыть вложение средств и отмывать незаконно полученные доходы.
За 2016 год на Дальнем Востоке России прошли две акции по борьбе с "удобными" флагами, с помощью которых морякам вернули более $1 млн задержанной зарплаты.
(Интерфакс).
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