Выходец из McKinsey возглавил Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

14.02.2017 10:42:55 (GMT+12)

Новым генеральным директором Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) назначен Леонид Петухов, с 2000 по 2008 год работавший в российском представительстве McKinsey.



Нового руководителя агентства министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка представил в понедельник на оперативном совещании ведомства, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.



"В портфеле агентства проектов уже на сумму более триллиона рублей, и это только начало большой работы по привлечению инвесторов на Дальний Восток. Агентство работает на реальный результат и наша задача довести все начатые проекты до успешного запуска. Именно поэтому существующая сегодня команда была усилена опытным руководителем, имеющим большой опыт работы с международными инвесторами", - сказал А.Галушка, слова которого приведены в сообщении.



Ранее должность гендиректора АПИ занимал Петр Шелахаев. В сообщении не уточняется его новое место работы.



Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Агентство учреждено Минвостокразвития и входит в систему государственных институтов по развитию Дальнего Востока для оказания поддержки новым проектам в регионе.



(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).