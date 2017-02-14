Владимир Путин в первой половине недели будет заниматься проблемами регионов

14.02.2017 10:41:56 (GMT+12)
Первую половину недели президент России Владимир Путин посвятит вопросам различных субъектов РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Первую половину недели президент планирует посвятить вопросам различных регионов, мы будем вас по мере развития событий информировать", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, оправдывает ли себя практика назначения "варягов" главами регионов.
Он добавил: "Что касается "варягов", то далеко не всегда и далеко не везде применяется практика "варягов", как вы это называете. Собственно, приглашаются президентом на работу люди, которые родом из регионов, которые начинали свой трудовой путь экспертный в этих регионах. Поэтому так ставить вопрос я не считаю правильным".
При этом он не стал комментировать информацию о том, что глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков может сменить на посту главы Карелии Александра Худилайнена. "Мы никогда не анонсируем информацию подобного рода. Если какие-то решения будет приниматься, мы вам сообщим", - сказал Д.Песков.
(Интерфакс).
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