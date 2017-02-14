Официальные курсы ЦБ РФ с 14 февраля - 58,0619 руб./$1 и 61,7662 руб./EUR1

14.02.2017 10:40:57 (GMT+12)

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 февраля, составляет 58,0619 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,35%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 февраля, составляет 61,7662 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,48%.



(Интерфакс).