Слово и дело

14.02.2017 09:47:04 (GMT+12)

Судебные приставы нашли нужные слова и убедили родителя выплатить более 4 млн. рублей алиментов на содержание его несовершеннолетней дочери.



В Петропавловск-Камчатский городской отдел № 4 обратилась жительница краевого центра. Она предъявила нотариальное соглашение об уплате алиментов, некогда составленное совместно с ее бывшим супругом. Согласно документу, гражданину 1972 года рождения полагалось перечислять на содержание ребенка 70% от всех видов заработка.



По произведенному расчету задолженность с 2014 года по настоящий момент составила порядка 4,6 млн. рублей. Судебный пристав применил к должнику ряд мер принудительного воздействия, в том числе наложил все возможные ограничения и запреты. Важную роль сыграли и беседы с мужчиной — пристав Ирина Цвеленьева смогла найти нужные слова, чтобы объяснить ему, насколько дочери необходима поддержка отца, причем не только финансовая.



Все это возымело положительный результат — экс-супруги пришли вместе на прием к судебному приставу, где мать девочки написала расписку в получении более 3,5 млн. рублей. Через несколько дней мужчина выплатил еще порядка 500 тысяч рублей. Теперь остаток долга составляет всего 450 тысяч.



По информации, которую удалось получить судебному приставу от соседей, мужчина является бизнесменом. Однако официально гражданин не трудоустроен.









Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



