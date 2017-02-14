Наркоторговец найден

14.02.2017 09:42:23 (GMT+12)
9 февраля 2017 года в г. Москве арестован 29-летний местный житель Алексей Гвоздев. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
По версии следствия, в 2012-2013 гг. несколько жителей г. Москвы, в том числе Гвоздев, создали преступную организацию «Osnova21vek», незаконно распространяющую наркотические средства синтетического происхождения. Они поставляли наркотики на территорию нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе на Камчатку.
В состав организации входили и жители Камчатки, которые, в свою очередь, создали организованную преступную группу по распространению наркотиков на полуострове.
В 2016 году все 10 участников камчатской преступной группы были осуждены, в том числе организатор группы Роман Доценко и скрывавшийся за границей Владимир Торопчинов. Кроме того, приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края 14 июля 2016 года осуждены двое из участников международной преступной организации - жители г. Москвы Алексей Богачев и Денис Казакевич. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в силу.
Гвоздев находился в федеральном розыске, в связи с чем в октябре 2016 года обвинение в совершении указанных преступлений ему было предъявлено заочно.
В ходе совместной работы прокуратуры Камчатского края и следственного управления УМВД края организованы розыскные мероприятия. В результате их проведения 7 февраля 2017 года Гвоздев был задержан в г. Москве сотрудниками камчатской полиции при содействии московских коллег. По ходатайству следователя 9 февраля Зеленоградский районный суд г. Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшее время обвиняемый будет доставлен на Камчатку для проведения дальнейших следственных действий.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Камчатского края.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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