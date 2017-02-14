Служебный подлог

14.02.2017 09:40:15 (GMT+12)



Прокуратура Соболевского района Камчатского края выявила еще один факт подделки документов начальником ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция" УФСИН России по Камчатскому краю с дислокацией в селе Усть-Большерецк Камчатского края.



При проверке личного дела условно осужденного мужчины, состоящего на учете в инспекции, установлено, что в конце сентября – начале октября 2016 года начальник инспекции, желая повысить показатели своей работы, не делая при этом ничего, самостоятельно изготовил от имени сотрудника полиции рапорт и подписал его о проверке осужденного и отсутствии с его стороны нарушений условий отбытия наказания.



На основании этих документов он направил в Усть-Большерецкий районный суд представление об отмене условного осуждения и снятии судимости с осужденного, не зная фактической ситуации.

На самом же деле осужденный даже не состоял на профилактическом учете в полиции, его никто не посещал и профилактическую работу с ним не проводил, поскольку в нарушение требований закона начальник инспекции не направлял в орган внутренних дел сообщение о вступлении приговора суда в законную силу.



Таким образом, в нарушение статей 16, 187 и 188 Уголовно-исполнительного кодекса РФ руководитель инспекции самоустранился от контроля за осужденным, проживающим в п. Крутогоровский Соболевского района, что повлекло неисполнение задач уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также наступление общественно опасных последствий.

По итогам проверки и.о. прокурора района вынес постановление и направил материалы проверки в порядке статьи 37 УПК РФ в следственные органы. По результатам их рассмотрения 12 февраля в отношении начальника уголовно-исполнительной инспекции возбуждено второе уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).



В конце декабря прошлого года, также по материалам проверки Соболевской прокуратуры, в отношении этого должностного лица уже возбуждено и расследуется уголовное дело по аналогичному факту подлога документов.



Ход и результаты расследования дел находятся на контроле.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



