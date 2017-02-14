Камчатский метеокомментарий, 14 февраля

14.02.2017 06:45:33 (GMT+12)

В 6.30 в Петропавловске-Камчатском было -12°C, переменная облачность, ветер северный, 2 м/с., атмосферное давление: 736 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: -9°С, переменная облачность, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



День: -11°С, небольшая облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Вечер: -9°С, небольшая облачность, без осадков, ветер северо=западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 93%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 9’54’’ (+4”).



Луна: 85%, стареющая.



Сегодня — Трифон.



Народ приметил: День Трифона-заклинателя мышей. Трифон-мороз, Трифон-перезимник. На Трифона заговаривали мышей.



Если к концу дня небо покрывается туманным слоем белого облака - предстоит хорошая погода. На Трифона звездисто (небо звездно) — к поздней весне.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 14 февраля, 6.15 (кмч).