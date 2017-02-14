Камчатка, 13 февраля: итоги дня

14.02.2017 06:25:48 (GMT+12)

Камчатка, 13 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

На Камчатке чучело Масленицы сожгут на «Берингии».

Камчатская студентка попалась на мошенничестве в мессенджере WhatsApp.

На Камчатке замначальника СИЗО избил осужденного за общение с женщиной.  

Камчатская полиция ищет без вести пропавшего мужчину.

Более 16 тысяч сертификатов на материнский капитал получили камчатские семьи за 10 лет.

На Камчатке женщине, неосторожно зарезавшей собутыльника, «светит» 4 года колонии.

Камчатская трудинспекция пытается выбить деньги с «РСО-5», «кинувшей» дольщиков.

Украл, выпил - в тюрьму! На Камчатке мужчина ограбил магазин на 4 бутылки водки.

Пьяный подросток угнал машину в Усть-Большерецком районе.

Четыре человека пострадали в ДТП в столице Камчатки.

За месяц долги по зарплате на Камчатке выросли на 2 миллиона.  

«ВЕЗИтакси» на Камчатке признали недобросовестным конкурентом.  

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

В Петропавловске экс-руководитель СИЗО ответит в суде за избиение осужденного.

На Камчатке вышел сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны.

На Камчатке студентка выуживала деньги через свою группу в соцсети.

Мэрия Петропавловска устроит празднование Масленицы на открытии «Берингии».

Пенсионерка из Елизова получила срок за случайно убитого приятеля.

В Елизове открыли новый храм во имя Святой Живоначальной Троицы.

Житель Петропавловска попал под статью, решив не платить за два литра водки.

На Камчатке камеры следственного изолятора освятили святой водой.

В 2017 году материнский капитал власти решили не индексировать.

На Камчатке после столкновения двух иномарок трое пассажиров попали в больницу.

В спортзале Камчатского педагогического колледжа заменили травмоопасный пол.

Житель Петропавловска проведет шесть лет в колонии за контрабанду наркотиков.

На Камчатке открыли дорогу РКЗ-66 «Аэропорт – Крутоберегово».

ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Спортивная Камчатка вышла на «Лыжню России».

Сотрудники птицефабрики «Пионерское» опровергли слухи о недостатке яиц. Жители Камчатки распространяют в социальных сетях сообщения о дефиците.

Врезавшегося в столб камчатского водителя обяжут возместить ущерб. Повреждена находившаяся на «пострадавшей» световой опоре камера фото- видеофиксации.

Студентка из Петропавловска попалась на мошенничестве. Девушка обманывала желающих купить в интернет-магазине детские товары.

Сборная Камчатки успешно выступила на чемпионате России по ездовому спорту. В копилке сборной края одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы».  

Убившую знакомого елизовчанку приговорили к четырем годам колонии. Она ударила мужчину ножом в грудь в ответ на побои.

Широкую Масленицу отметят на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017». раздник состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

На Камчатке вышел сборник стихов ветерана войны Валентины Ждановой. В прошлом году автору исполнилось 80 лет.  

В столице Камчатки прошел матч ветеранов краевого хоккея. Встречу команд из Петропавловска и Елизова посвятили 70-й годовщине отечественного хоккея.  

В День всех влюбленных жители Петропавловска увидят спектакль «Собаки». В постановке участвуют актёры молодёжного театра.

На Камчатке на месте сгоревшей церкви открыли новый храм. В городе Елизово прошла церемония его освящения.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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