Камчатка, 13 февраля: итоги дня

14.02.2017 06:25:48 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке чучело Масленицы сожгут на «Берингии».



Камчатская студентка попалась на мошенничестве в мессенджере WhatsApp.



На Камчатке замначальника СИЗО избил осужденного за общение с женщиной.



Камчатская полиция ищет без вести пропавшего мужчину.



Более 16 тысяч сертификатов на материнский капитал получили камчатские семьи за 10 лет.



На Камчатке женщине, неосторожно зарезавшей собутыльника, «светит» 4 года колонии.



Камчатская трудинспекция пытается выбить деньги с «РСО-5», «кинувшей» дольщиков.



Украл, выпил - в тюрьму! На Камчатке мужчина ограбил магазин на 4 бутылки водки.



Пьяный подросток угнал машину в Усть-Большерецком районе.



Четыре человека пострадали в ДТП в столице Камчатки.



За месяц долги по зарплате на Камчатке выросли на 2 миллиона.



«ВЕЗИтакси» на Камчатке признали недобросовестным конкурентом.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске экс-руководитель СИЗО ответит в суде за избиение осужденного.



На Камчатке вышел сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны.



На Камчатке студентка выуживала деньги через свою группу в соцсети.



Мэрия Петропавловска устроит празднование Масленицы на открытии «Берингии».



Пенсионерка из Елизова получила срок за случайно убитого приятеля.



В Елизове открыли новый храм во имя Святой Живоначальной Троицы.



Житель Петропавловска попал под статью, решив не платить за два литра водки.



На Камчатке камеры следственного изолятора освятили святой водой.



В 2017 году материнский капитал власти решили не индексировать.



На Камчатке после столкновения двух иномарок трое пассажиров попали в больницу.



В спортзале Камчатского педагогического колледжа заменили травмоопасный пол.



Житель Петропавловска проведет шесть лет в колонии за контрабанду наркотиков.



На Камчатке открыли дорогу РКЗ-66 «Аэропорт – Крутоберегово».



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Спортивная Камчатка вышла на «Лыжню России».



Сотрудники птицефабрики «Пионерское» опровергли слухи о недостатке яиц. Жители Камчатки распространяют в социальных сетях сообщения о дефиците.



Врезавшегося в столб камчатского водителя обяжут возместить ущерб. Повреждена находившаяся на «пострадавшей» световой опоре камера фото- видеофиксации.



Студентка из Петропавловска попалась на мошенничестве. Девушка обманывала желающих купить в интернет-магазине детские товары.



Сборная Камчатки успешно выступила на чемпионате России по ездовому спорту. В копилке сборной края одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы».



Убившую знакомого елизовчанку приговорили к четырем годам колонии. Она ударила мужчину ножом в грудь в ответ на побои.



Широкую Масленицу отметят на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017». раздник состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.



На Камчатке вышел сборник стихов ветерана войны Валентины Ждановой. В прошлом году автору исполнилось 80 лет.



В столице Камчатки прошел матч ветеранов краевого хоккея. Встречу команд из Петропавловска и Елизова посвятили 70-й годовщине отечественного хоккея.



В День всех влюбленных жители Петропавловска увидят спектакль «Собаки». В постановке участвуют актёры молодёжного театра.



На Камчатке на месте сгоревшей церкви открыли новый храм. В городе Елизово прошла церемония его освящения.

