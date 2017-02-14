Камчатка, 13 февраля: итоги дня

14.02.2017 06:25:48 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатке чучело Масленицы сожгут на «Берингии».
Камчатская студентка попалась на мошенничестве в мессенджере WhatsApp.
На Камчатке замначальника СИЗО избил осужденного за общение с женщиной.
Камчатская полиция ищет без вести пропавшего мужчину.
Более 16 тысяч сертификатов на материнский капитал получили камчатские семьи за 10 лет.
На Камчатке женщине, неосторожно зарезавшей собутыльника, «светит» 4 года колонии.
Камчатская трудинспекция пытается выбить деньги с «РСО-5», «кинувшей» дольщиков.
Украл, выпил - в тюрьму! На Камчатке мужчина ограбил магазин на 4 бутылки водки.
Пьяный подросток угнал машину в Усть-Большерецком районе.
Четыре человека пострадали в ДТП в столице Камчатки.
За месяц долги по зарплате на Камчатке выросли на 2 миллиона.
«ВЕЗИтакси» на Камчатке признали недобросовестным конкурентом.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
В Петропавловске экс-руководитель СИЗО ответит в суде за избиение осужденного.
На Камчатке вышел сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны.
На Камчатке студентка выуживала деньги через свою группу в соцсети.
Мэрия Петропавловска устроит празднование Масленицы на открытии «Берингии».
Пенсионерка из Елизова получила срок за случайно убитого приятеля.
В Елизове открыли новый храм во имя Святой Живоначальной Троицы.
Житель Петропавловска попал под статью, решив не платить за два литра водки.
На Камчатке камеры следственного изолятора освятили святой водой.
В 2017 году материнский капитал власти решили не индексировать.
На Камчатке после столкновения двух иномарок трое пассажиров попали в больницу.
В спортзале Камчатского педагогического колледжа заменили травмоопасный пол.
Житель Петропавловска проведет шесть лет в колонии за контрабанду наркотиков.
На Камчатке открыли дорогу РКЗ-66 «Аэропорт – Крутоберегово».
ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Спортивная Камчатка вышла на «Лыжню России».
Сотрудники птицефабрики «Пионерское» опровергли слухи о недостатке яиц. Жители Камчатки распространяют в социальных сетях сообщения о дефиците.
Врезавшегося в столб камчатского водителя обяжут возместить ущерб. Повреждена находившаяся на «пострадавшей» световой опоре камера фото- видеофиксации.
Студентка из Петропавловска попалась на мошенничестве. Девушка обманывала желающих купить в интернет-магазине детские товары.
Сборная Камчатки успешно выступила на чемпионате России по ездовому спорту. В копилке сборной края одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы».
Убившую знакомого елизовчанку приговорили к четырем годам колонии. Она ударила мужчину ножом в грудь в ответ на побои.
Широкую Масленицу отметят на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017». раздник состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.
На Камчатке вышел сборник стихов ветерана войны Валентины Ждановой. В прошлом году автору исполнилось 80 лет.
В столице Камчатки прошел матч ветеранов краевого хоккея. Встречу команд из Петропавловска и Елизова посвятили 70-й годовщине отечественного хоккея.
В День всех влюбленных жители Петропавловска увидят спектакль «Собаки». В постановке участвуют актёры молодёжного театра.
На Камчатке на месте сгоревшей церкви открыли новый храм. В городе Елизово прошла церемония его освящения.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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