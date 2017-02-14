Доброе утро, Камчатка!

14.02.2017 06:22:33 (GMT+12)
Сегодня вторник, 14 февраля 2017 года. По старому стилю — 1 февраля.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250).
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).
Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера (1938).
По мусульманскому календарю — 18 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 18 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День святого Валентина (День всех влюбленных).
Международный день дарения книг.
День компьютерщика.
Трифон Зарезан — праздник виноградарей. (Праздник Болгарии).
Дистинг. (Языческий праздник).
14 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1718 Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола.
1895 В Лондоне состоялась премьера последней пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».
1918 В России введен григорианский календарь (новый стиль).
1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».
1952 Открылись VI зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия).
2005 Создан сервис YouTube.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1483 Бабур, тимуридский полководец, основатель империи Великих Моголов, поэт и писатель.
1763 Жан Моро, генерал Первой французской республики, соперник Наполеона.
1813 Александр Даргомыжский, российский композитор.
1855 Всеволод Гаршин, русский писатель и литературный критик.
1928 Сергей Капица, советский и российский ученый, просветитель и телеведущий.
1936 Анна Герман, польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках.
1949 Николай Еременко (младший), советский и российский актер и режиссер.
1953 Сергей Миронов, российский государственный и политический деятель.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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