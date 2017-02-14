Доброе утро, Камчатка!

14.02.2017 06:22:33 (GMT+12)

Сегодня вторник, 14 февраля 2017 года. По старому стилю — 1 февраля.



Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250).



Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).



Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера (1938).



По мусульманскому календарю — 18 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 18 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День святого Валентина (День всех влюбленных).



Международный день дарения книг.



День компьютерщика.



Трифон Зарезан — праздник виноградарей. (Праздник Болгарии).



Дистинг. (Языческий праздник).



14 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1718 Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола.



1895 В Лондоне состоялась премьера последней пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».



1918 В России введен григорианский календарь (новый стиль).



1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».



1952 Открылись VI зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия).



2005 Создан сервис YouTube.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1483 Бабур, тимуридский полководец, основатель империи Великих Моголов, поэт и писатель.



1763 Жан Моро, генерал Первой французской республики, соперник Наполеона.



1813 Александр Даргомыжский, российский композитор.



1855 Всеволод Гаршин, русский писатель и литературный критик.



1928 Сергей Капица, советский и российский ученый, просветитель и телеведущий.



1936 Анна Герман, польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках.



1949 Николай Еременко (младший), советский и российский актер и режиссер.



1953 Сергей Миронов, российский государственный и политический деятель.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



