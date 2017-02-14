Доброе утро, Камчатка!

14.02.2017 06:22:33 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 14 февраля 2017 года. По старому стилю — 1 февраля.

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250).

Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).

Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера (1938).

По мусульманскому календарю — 18 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 18 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День святого Валентина (День всех влюбленных).

Международный день дарения книг.

День компьютерщика.

Трифон Зарезан — праздник виноградарей. (Праздник Болгарии).

Дистинг. (Языческий праздник).

14 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1718  Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола.

1895  В Лондоне состоялась премьера последней пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

1918  В России введен григорианский календарь (новый стиль).

1950  В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».

1952  Открылись VI зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия).

2005  Создан сервис YouTube.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1483  Бабур, тимуридский полководец, основатель империи Великих Моголов, поэт и писатель.  

1763  Жан Моро, генерал Первой французской республики, соперник Наполеона.  

1813  Александр Даргомыжский, российский композитор.  

1855  Всеволод Гаршин, русский писатель и литературный критик.  

1928  Сергей Капица, советский и российский ученый, просветитель и телеведущий.  

1936 Анна Герман, польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках.  

1949  Николай Еременко (младший), советский и российский актер и режиссер.  

1953  Сергей Миронов, российский государственный и политический деятель.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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