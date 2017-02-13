На месте сгоревшей церкви на Камчатке открыли новый храм во имя Святой Живоначальной Троицы

13.02.2017 18:14:12 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5467



В Елизове состоялась церемония освящения храма во имя Святой Живоначальной Троицы, построенного на месте церкви, сгоревшей в 2004 году. Новое строение полностью готово к приёму прихожан. Здание украшают шесть куполов, диаметр самого крупного из которых достигает шести метров.



12 лет назад огнём было уничтожено и деревянное строение церкви, и все атрибуты её внутреннего убранства. Несколько лет верующих принимали в нижнем храме, реконструированном после пожара. Отстраивать верхнюю часть здания начали в 2012 году за счёт пожертвований.



Решением губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, граждане, принимавшие наиболее активное участие в строительстве храма, отмечены Благодарственными письмами. Награды неравнодушным камчатцам в рамках церемонии вручил руководитель Агентства по внутренней политике Камчатского края Игорь Гуляев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.