Камчатские спортсмены завоевали награды чемпионата и первенства России по ездовому спорту

13.02.2017 18:11:22 (GMT+12)

Детско-юношеская сборная Камчатского края завоевала золото и бронзу первого чемпионата и первенства России по зимним дисциплинам ездового спорта. В самом престижном состязании профессиональных спортсменов страны приняла участие сборная региона в составе семи юных и трёх взрослых представителей Камчатского центра ездового спорта.



«Первый день был тяжёлым. Собаки не шли, после перелёта у животных был сильнейший стресс. Мы добирались до места старта больше суток. По результатам первого дня соревнований дети заняли 1, 3, 5, 7, 9 и 12 места. Во второй день собаки немного адаптировались, и наши упряжки показали хорошую скорость. По результатам второго дня мы уже поднялись, заняв помимо призовых мест – 4, 5, 6 и 11 место. В итоге четверо юных камчатских спортсменов вошли в пятерку лучших в России по результатам двух дней первенства», – рассказала Наталья Орехова, спортсменка взрослой сборной Камчатского края.



По результатам двух дней юные камчатские спортсмены заняли 1, 3, 4, 5, 8 и 11 места. Взрослые спортсмены также показали хорошие результаты. Многократная чемпионка Камчатского края по ездовому спорту Наталья Орехова завоевала для полуострова серебро и бронзу чемпионата России. Юниорка Дарья Кривогорницына, которая в свои 16 лет выступала в дисциплине «нарта спринт 4 собаки» наравне с именитыми взрослыми спортсменами, заняла 5 место.



Детско-юношеская сборная Камчатского края была на соревнованиях единственной командой, выступавшей в форме. В этой же экипировке дети выйдут на старт гонки «Дюлин».



«Все удивлялись и завидовали тому, что у нас в регионе внимание к ездовому спорту уделяется на уровне Губернатора и Правительства Камчатского края. Когда я рассказывал, что нам власти нашли спонсоров, помогли с пролетом и провозом собак, одели детвору в форму, все - и спортсмены, и представители других команд - с сожалением отмечали, что у них такого нет. Ощущая такую мощную поддержку, дети бились до победы. Спасибо большое Владимиру Ивановичу Илюхину и Алексею Юрьевичу Войтову за возможность представить Камчатку на Чемпионате и Первенстве России. Спасибо нашим спонсорам – крупнейшим рыбным предприятиям полуострова – колхозу имени Бекерева, рыболовецкому колхозу имени В.И.Ленина, РПЗ «Сокра» и ООО «Устькамчатрыба» – ваша помощь и поддержка была очень важна для нас», – рассказал Андрей Семашкин, старший тренер сборной Камчатского края по ездовому спорту.



Завтра, 14 февраля, команда прилетает из Москвы. Как рассказали сами юные спортсмены, у них на передышку будет всего пара дней, а далее они продолжат подготовку к детской гонке «Дюлин», которая состоится 23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском.



«Учитывая, что у детей и у собак не было ни дня для адаптации после сложнейшего перелёта, это отличный результат. Во второй день ребята показали ту скорость, которая для них привычна. Первый в истории камчатского ездового спорта выезд детской сборной и сразу две медали. Это очень дорого стоит», – сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.