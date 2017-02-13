Камчатский гороскоп, 14 февраля

13.02.2017 17:30:27 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Хорошее настроение в В День всех влюбленных поможет установить гармонию, уладить противоречия. Советуем соблюдать нормы этикета, следить за равновесием интересов. Прекрасный день для выбора и вручения подарков, покупки модного эксклюзива, парфюмерии, цветов, аксессуаров, стильных предметов интерьера. Отличным презентом станет приглашение в элитное заведение, на премьеру, в путешествие, сертификат на престижную услугу. День также способствует перспективным знакомствам, удачным договоренностям, дает новый импульс дружеским симпатиям, любовным и деловым отношениям.



Опасное место для водителей и пешеходов – Петропавловское шоссе.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Гаражной, Капитана Драбкина, Пограничной, Ленинградской, Савченко, Труда, Космического проезда, районов Силуэт, 11 (в краевом центре), Вулканической (в Елизове), пос