Сотрудники Кроноцкого заповедника посодействуют развитию сёл Мильковского района

13.02.2017 17:26:58 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5466



Специалисты приехали с рабочим визитом в зону сотрудничества биосферного резервата «Кроноцкий». В рамках командировки прошли встречи с главами сельских поселений и ремесленниками, представителями учреждений культуры и образования.



В 1985 году Кроноцкий заповедник, на территории которого расположены долина реки Гейзерной, кальдера вулкана Узон, Семячикский лиман и другие уникальные природные объекты, сохраняются редкие виды животных и растений, был включен в Международную сеть биосферных резерватов. Сельские поселения Мильковского района, граничащего с заповедником, вошли в зону сотрудничества резервата. Изначально одним из главных направлений деятельности биосферного резервата был мониторинг состояния экосистем, популяций животных и растений приграничных территорий. Сегодня в приоритете активное взаимодействие с населением, бизнесом, властями для устойчивого развития локальных сообществ и всего региона, рационального природопользования, возрождения традиционных ремёсел.



«Наша первостепенная задача – выстроить диалог с руководством Мильковского района, главами сельских поселений, местными жителями, устранить недопонимания, определить, по каким направлениям развития сёл мы можем вести совместную работу», – сказал на встрече Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».



В первый день командировки сотрудники Кроноцкого заповедника встретились с руководством Мильковского района и рассказали о своём опыте работы с грантодателями, организации экотуризма, реализации детских и студенческих научных проектов. В селе Мильково, посёлках Атласово, Лазо и Таёжный участники экспедиции провели ряд встреч с активистами и убедились, что здесь живут и работают увлечённые своим делом ремесленники. Один из таких умельцев – житель Лазо, резчик по кости Сергей Котов. Он мечтает открыть мастерскую, где сможет передавать свой опыт местной молодёжи.



«Мы вдохновились идеями жителей Мильковского района, искренним желанием возродить традиционные для камчатской глубинки ремёсла и очень хотим помочь им в развитии малого бизнеса. Произведения искусства, которые создают местные мастера, должны увидеть как можно больше людей, – отметила Анна Завадская, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – Кроноцкий заповедник готов оказать помощь в подготовке бизнес-планов и заявок на получение грантов, провести тренинги по организации туризма в зоне сотрудничества биосферного резервата».





В рамках поездки прошли экологические уроки в школах. Дети посмотрели фильмы о дикой природе российских заповедников и национальных парков, поучаствовали в викторинах. Часть демонстративных материалов была передана педагогам для самостоятельного проведения занятий.



«Сейчас мы комплектуем наборы из книг, буклетов о заповедных территориях, определителей животных, растений и лишайников Кроноцкого заповедника, методических материалов для экологических уроков. Все они будут переданы в библиотеки, школы и детские сады сельских поселений», – сообщила Анна Черникова, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».



На 2017 год, объявленный в России Годом особо охраняемых природных территорий и экологии, сотрудники заповедника запланировали целый ряд совместных с мильковчанами эколого-просветительских мероприятий. В их числе фотовыставки, мастер-классы, экологические праздники, показ новых фильмов о заповедной природе и цикл научно-популярных лекций для жителей Мильковского района.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.