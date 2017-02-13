Три школьных команды представят Елизовский район на региональном этапе конкурса «Безопасное колесо-2017»

13.02.2017 16:58:23 (GMT+12)
11 февраля в елизовской школе № 7 им. О.Н. Мамченкова прошёл ежегодный муниципальный этап всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».
В этом году в конкурсе участвовало 11 команд – из четырех елизовских школ (№№ 1,7,8,9) и семи поселковых: из Пионерского, Нагорного, Термального, Коряк, Раздольного, а также впервые – из Вулканного и Лесного.
Школьники, учащиеся 4-6 классов, демонстрировали знания Правил дорожного движения, мастерство управления велосипедом на сложной конкурсной трассе и фигурного вождения, навыки оказания первой медицинской помощи.
На каждом этапе знания команд оценивали профессионалы – представители Госавтоинспекции и регионального отделения общероссийской общественной организации «Красный крест».
В итоге первое место завоевала команда ЕСШ № 9 «Приоритет», второе место – у Раздольненской школы им. В.Н. Ролдугина, третье – у ЕСШ № 8.
Все три команды отправятся на региональный этап конкурса «Безопасное колесо», который состоится уже в середине марта в Петропавловске-Камчатском.
Кстати, команда «Приоритет» из ЕСШ № 9 - четырёхкратный победитель краевых конкурсов «Безопасное колесо» и участник всероссийских финалов.
Добавим также, что в рамках муниципального финала в личном первенстве по итогам испытаний на станции «Знатоки правил дорожного движения» лучшими стали Семен Воскресенский из ЕСШ № 8 и Юлия Торопчинова из Пионерской школы, на станции «Основы медицинской помощи» – Арсений Санников из Раздольного и Ярослава Добровольская. На станции «Фигурное вождение велосипеда» лучшими признанны учащиеся ЕСШ № 9 - Александр Вовк и Алина Власова.
Организовало муниципальный этап конкурса районное Управление образования. Представители Управления вручили ценные подарки командам-победителям. Кроме того, все участники получили сладкие призы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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