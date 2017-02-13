Роман Василевский провёл выездное совещание по вопросам образования

13.02.2017 16:58:22 (GMT+12)

10 февраля глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский провёл рабочее выездное совещание в Корякской средней школе. В совещании приняли участие руководители и специалисты районного Управления образования.

Выездные совещания в образовательных учреждениях Елизовского муниципального района проходят регулярно. Это позволяет своевременно выявлять возникающие проблемы и принимать меры по их устранению.

В Корякской средней школе обсуждались вопросы финансово-хозяйственной деятельности, обновления материально-технической базы образовательного учреждения. Особое внимание уделили проблемам, касающимся эффективной организации образовательного процесса.

Один из вопросов касался предстоящего ремонта мастерских и закупки нового оборудования, необходимого для проведения уроков технологии мальчикам. Роман Василевский поручил подготовить смету, отметив, что вопрос модернизации мастерских необходимо решить в текущем году.

Напомним, в 2016 году в Корякской средней школе была полностью отремонтирована кровля, произведена замены более 40 пластиковых окон, установлено личное освещение, оборудована современная обеденная зона в столовой, приобретён школьный автобус. На эти цели направлено порядка 6 млн. рублей из краевого и местного бюджетов.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.  

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