Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Ивановне Павлычёвой – 98 лет

13.02.2017 16:58:22 (GMT+12)
13 февраля участнице Великой Отечественной войны Валентине Ивановне Павлычёвой исполнилось 98 лет.
Сегодня Валентина Ивановна получила поздравления и подарки от Елизовского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Администраций Елизовского городского поселения и Елизовского муниципального района.
Руководитель Елизовского Совета ветеранов также вручил Валентине Ивановне памятную юбилейную медаль «Дочерям Отчизны» и медаль в честь 45-летия Елизовского Совета ветеранов, которое, напомним, общественная организация отпраздновала в октябре 2016 года.
Валентина Ивановна родилась в г. Хвалынск Саратовской губернии в 1919 году. В 1939 году вышла замуж за Михаила Васильевича Павлычёва.
Война застала Валентину Ивановну в г. Саратов. Первое время Валентина Ивановна работала на возведении оборонительных сооружений. В декабре 1941 года добровольцем была призвана в армию и направлена телефонисткой в 43-й прожекторный полк 5 корпуса ПВО – действующая армия. Была контужена, после госпиталя вернулась в свой 13-й девичий взвод.
Воевала в составе I Белорусского фронта, который с жестокими боями освобождал Белоруссию, участвуя в воинской операции под кодовым названием «Багратион».
День Победы Валентина Ивановна Павлычёва встретила с однополчанами в трёх километрах от Берлина. Валентина Ивановна награждена медалью «За боевые заслуги».
Затем было участие в войне с Японией и награда – медаль «За победу над Японией».
После демобилизации с мужем Михаилом переселилась на Камчатку. Поначалу они жили и трудились в поселке Тарья, затем перебрались в Елизово. Долгие годы Валентина Ивановна работала в совхозах «Октябрьский» и «Пограничный».
У Валентины Ивановны две замечательных дочери, прекрасные внуки и правнуки, они окружают именинницу теплом и заботой.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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