Валерий Раенко: Необходимо разработать программу по модернизации и укреплению материально-технической базы сельских домов культуры в крае

13.02.2017 16:58:25 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края выдвинул такое предложение на заседании комитета по социальной политике, которое состоялось 13 февраля.



Министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова доложила членам комитета об итогах реализации в 2016 году Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы».



Особое внимание депутаты уделили вопросам ремонта и оснащения учреждений культуры. Так, за последние три года на капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры из краевого бюджета было направлено 131,26 млн рублей, что позволило полностью обновить «Центр культуры и досуга» в поселке Усть-Камчатск, сельские дома культуры в Анавгае, Слаутном, Таловке и Коряках, отремонтировать библиотеку в селе Вывенка и фасад дома культуры «Меридиан» в Вилючинске. Светлана Айгистова также сообщила, что на сегодняшний день более 6 млн рублей направлено на ремонт дома культуры в селе Манилы. В рамках программы «Местный дом культуры» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется отремонтировать «Центр досуга и культуры» в поселке Ключи, для чего предусмотрено 3,5 млн рублей.



«Серьезные задачи поставлены Председателем Правительства страны по поддержке сельских домов культуры и работающих там специалистов. Что планируется в этом направлении на Камчатке? Возможно, необходимо разработать дополнительную подпрограмму или блок мероприятий на ближайшие три года. Ситуация везде разная: где район побогаче, там и учреждение культуры лучше. Мы должны понимать, куда направить усилия в первую очередь. А для этого нужно провести детальный анализ», - сказал Валерий Раенко.



«Если вы нас поддержите, - обратилась к депутатам Айгистова, - мы можем разработать отдельную программу модернизации учреждений культуры, куда включим все требуемые ремонты в домах культуры согласно заявкам».



«Мы понимаем, насколько важен вопрос развития культуры, особенно в муниципальных образованиях, где зачастую есть единственный досуговый центр, где и молодежи, и детям, и старшему поколению можно приложить силы, найти занятие по душе», - сказал Раенко. Он подчеркнул, что за последние годы прослеживается значительная положительная динамика в укреплении материально-технической базы учреждений культуры в крае. «Если еще несколько лет назад на вопрос, что сделано в этом плане, мы разводили руками, то теперь с каждым годом идет наращивание, и эти темпы надо сохранить. Единственное пожелание - сохранить акцент на работе в глубинке, потому что жители у нас должны быть все в равных условиях. Если необходима помощь в дополнительном финансировании, обращайтесь, ждем предложений от министерства культуры. Будем работать сообща», - добавил спикер краевого парламента.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.