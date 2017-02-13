Команда Раздольненского поселения завоевала первое место в соревнованиях по пулевой стрельбе в зачет ежегодной спартакиады поселений

13.02.2017 16:58:24 (GMT+12)

На втором месте представители Корякского сельского поселения, на третьем - Вулканного городского поселения. Об этом сообщил директор Детского оздоровительно-образовательного центра Андрей Слободчиков.



Всего в данном этапе спартакиады участвовали команды восьми поселений.



Кроме того, в воскресенье также состоялся волейбольный турнир между женскими командами: Новоавачинское поселение со счётом 3:0 обыграло соперниц из Николаевского поселения. Им также предстоит сыграть с представительницами Вулканного городского поселения, недавно подавшими заявку на участие.



Напомним, в XV спартакиаде принимают участие представители девяти поселений, команды будут состязаться вплоть до начала июня. Всего в программе 13 видов спорта. К уже привычным волейболу, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту и лёгкой атлетике, в этом году будут добавлены состязания по перетягиванию каната, соревнования механизаторов и соревнования спортивных семей.



– Обычно на Всероссийском финале в соревнованиях семей принимают участие команды по три человека: мама, папа и ребёнок. Они бегут легкоатлетическую эстафету, играют в настольный теннис и шашки, а также соревнуются в меткости на соревнованиях по дартсу. Возможно, мы немного изменим программу, но скорее всего, оставим её прежней. Решение будет принято на судейской в ближайшее время, – пояснил Андрей Слободчиков.



Добавим, 18 февраля представителям поселений в рамках спартакиады предстоит бежать лыжный кросс: 3 км – мужчинам, 2 км – женщинам.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.