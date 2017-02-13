Чемпионом Елизовского района по футзалу стала команда «Аэронавигация»

13.02.2017 16:58:23 (GMT+12)

12 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Радужный» наградили победителей Чемпионата Елизовского муниципального района по футзалу среди команд высшей лиги.



В этом году за первенство боролись восемь команд. За время проведения чемпионата каждая команда провела по 14 игр, по итогам которых чемпионский титул завоевала команда «Аэронавигация». Серебряным призёром стала команда «Раста». Бронзу получила команда «Сокол».



Судейская коллегия также определила лучших игроков чемпионата. Звание «Лучший нападающий» присуждено Альберту Пукач («Аэронавигация»). Лучшим игроком назван Алексей Трофимов («Сокол»), лучшим защитником – Денис Тютерев («Раста»), лучшим вратарём – Сергей Шатров («Аэронавигация»).



Следующие соревнования по футзалу в Елизовском муниципальном районе начнутся 26 февраля в ФОКе «Радужный».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.