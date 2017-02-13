На Камчатке в день освящения храма Святой Живоначальной Троицы спасатели развернули пункт обогрева и питания

13.02.2017 16:58:21 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5465



На Камчатке в городе Елизово возле храма в честь Святой Живоначальной Троицы в минувшее воскресенье спасатели развернули пункт обогрева и питания. В этот день состоялось освящение православного храма.



Освящение храма стало венцом многолетней работы по восстановлению главного православного сооружения города после трагических событий 2004 года, когда в результате умышленного поджога деревянное строение было практически полностью разрушено. Всё церковное имущество тогда – а это десятки святынь, утварь и вещи церковнослужителей – сгорело дотла. Уцелела лишь икона «Успение Божьей Матери». Первый этаж реконструировали, второй был отстроен с нуля.



Во время торжественного чина освещения Храма Живоначальной Троицы возле здания силами сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России был развернут пункт обогрева и питания. Верующие, которые в этот день пришли на торжественное мероприятие, могли отведать солдатской каши, выпить горячего чая со свежими булочками, а также погреться в теплых палатках.



Горячая гречневая каша и сладкий чай пришлись по вкусу верующим. После завершения службы они с удовольствием подходили к пункту обогрева и питания, где могли отведать угощение, а некоторые, съев порцию каши, просили добавку.

Стоит отметить, что развернутый пункт обогрева и питания возле храма – это не только угощение от «чрезвычайного» ведомства. Здесь также было организовано дежурство пожарных и спасателей, которые обеспечивали пожарную безопасность прихожан. В этот день в храме собралось большое количество людей. Учитывая использование открытого огня – свечей, близость пожарных и спасателей в случае возникновения происшествий могла сыграть решающую роль. Происшествий во время освящения храма не произошло, помощь пожарных и спасателей не потребовалась.



Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

