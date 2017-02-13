В Петропавловске состоялось торжественное открытие муниципального этапа ежегодного конкурса «Учитель года»

13.02.2017 14:38:40 (GMT+12)

Торжественная церемония открытия ежегодного конкурса «Учитель года» состоялась в минувшую пятницу, 10 февраля в администрации Петропавловска. В текущем году свои заявки на участие в конкурсе подали 19 педагогов. Работники школ и детских садов претендуют на звания победителей в четырёх номинациях: «Педагогический дебют», «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный».



С приветствием и словами напутствия к участникам конкурса обратился руководитель Управления образования Петропавловска Грант Шайгородский:



«Я поздравляю всех вас с долгожданным открытием юбилейного конкурса “Учитель года”, которому в этом году исполняется 25 лет. Мы благодарим каждого конкурсанта за решение принять участие в этом конкурсе, а также педагогические коллективы, которые вас выдвинули. Надеемся, что в этом году наш «звездный небосклон» пополнится новыми созвездиями ярких талантов. Желаю каждому победы!», - сказал Грант Шайгородский.



В ходе конкурсных испытаний претендентам предстоит защищать перед жюри свои педагогические концепции, а также проводить конкурсные уроки и другие показательные мероприятия. В этом году лидером по количеству принятых заявок стала номинация «Педагогический дебют» - здесь за победу будут бороться восемь педагогов. Три участника представлено в номинации «Учитель года», по четыре в номинациях «Самый классный классный» и «Воспитатель года».



Как сообщили в Управлении образования, имена победителей будут названы в конце марта. До этого всех участников ждут конкурсные испытания, в рамках которых им предстоит показать своё педагогическое мастерство и творческий подход к работе.



Напомним, ежегодный конкурс «Учитель года» проводится в городе с 1991 года. По традиции, победители городского этапа будут представлять Петропавловск-Камчатский на одноимённом краевом конкурсе.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.