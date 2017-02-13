учший Web-сайт муниципальных образовательных учреждений г. Петропавловска-Камчатского – 2016

13.02.2017 14:38:40 (GMT+12)

В ноябре 2016 г. – феврале 2017 г. Управление образования администрации краевой столицы совместно с МАУ «Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организовали и провели ежегодный городской конкурс «Лучший Web-сайт муниципальных образовательных учреждений г. Петропавловска-Камчатского – 2016».



В этом году в конкурсе приняло участие 19 образовательных организаций городского округа. Их них: 8 общеобразовательных организаций (СШ №№ 1, 26, 28, 41, 42, Гимназия 39, Лицей 21, Лицей 46), 9 дошкольных (ДОУ №№ 1, 5, 6, 15, 22, 31, 38, 41, 44) и 2 организации дополнительного образования (ДЮСШ №№ 1, 4). Впервые приняли участие в конкурсе ДОУ №№ 6, 22, 31, 38, 41, 44, ДЮСШ 4.



Городской конкурс сайтов проводится уже восьмой раз. По мнению жюри, за это время прослеживается положительная динамика в развитии сайтов. Отметим, что среди администраторов сайтов есть не только учителя информатики, но учитель математики, учитель-дефектолог, учитель биологии и химии, учитель-логопед, старшие воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, тренер-преподаватель, инструктор-методист.



26 января 2017 г. состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были подведены итоги. Призерами в основной номинации конкурса «Лучший сайт общеобразовательных организаций» стали:



Диплом I степени: Гимназия 39 (165,6 б.).



Диплом II степени: СШ № 28 (136,3 б.).



Диплом III степени: СШ № 42 (131,6 б.).



Призерами в основной номинации конкурса «Лучший сайт дошкольных образовательных организаций» стали:



Диплом I степени: ДОУ № 31 (133,2 б.).



Диплом II степени: ДОУ № 1 (131,2 б.).



Диплом III степени: ДОУ № 22 (129,3 б.).



Дипломом III степени в основной номинации Конкурса «Лучший сайт организаций дополнительного образования» отмечена ДЮСШ № 1.



Решением конкурсной комиссии три образовательные организации, набравшие хорошие баллы, но не попавшие в призеры, отмечены дипломами в дополнительных номинациях конкурса: Лицей 46 и СШ № 1 – в номинации «Перспективный сайт», ДОУ № 15 – в номинации «Лучшее тематическое наполнение».



9 февраля 2017 года в 15.00 в Муниципальном автономном учреждении «Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» состоялось торжественное награждение всех участников ежегодного городского конкурса «Лучший Web-сайт муниципальных образовательных учреждений г. Петропавловска-Камчатского – 2016».



Все участники ежегодного конкурса получили дипломы, сотрудникам образовательных организаций, ответственным за работу с web-сайтами, вручены Благодарственные письма. Призеры конкурса награждены ценными подарками.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.