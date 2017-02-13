Родителям одиннадцатиклассников рассказали о процедуре проведения ЕГЭ

13.02.2017 14:39:03 (GMT+12)
Предстоящая итоговая аттестация 11-классников стала основной темой совместного совещания представителей родительских комитетов петропавловских школ и руководства Управления образования. Родителям выпускников рассказали о порядке проведения и процедуре сдачи ЕГЭ, а также о всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
«Собственный опыт прохождения экзамена поможет родителям меньше волноваться из-за ЕГЭ и успокоить детей. Экзамен будет организован на базе средней школы №36 и пройдет в условиях, максимально приближенных к реальной процедуре проведения государственной итоговой аттестации. Сдавать экзамен по русскому языку будут по одному представителю от каждой школы Петропавловска, - рассказал Грант Шайгородский. – Все замечания и предложения родителей, участвующих в акции, будут фиксироваться и направляться в федеральный центр для совершенствования процедуры сдачи ЕГЭ».
Добавим, в ходе проведения Дня сдачи ЕГЭ родителями, участники смогут не только проверить свои знания, но и посмотреть, как происходит печать контрольно-измерительных материалов перед экзаменом. Необходимо, чтобы родители сами спокойно относились к государственной итоговой аттестации, не накручивали своих детей. Это позволит снять излишнюю тревогу, волнение, и повысить качество результатов.
Отметим, в предстоящую среду, 15 февраля, на совместную встречу соберутся родители дошколят. Вместе с представителями отдела образования они обсудят новое 20-дневное меню, разработанное для воспитанников детских садов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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