На Камчатке пройдёт сессия Дальневосточных рыбохозяйственных научных организаций

13.02.2017 14:39:00 (GMT+12)

Отчётная сессия Дальневосточных рыбохозяйственных институтов Ассоциации «НТО ТИНРО» состоится с 14 по 15 февраля текущего года. Её участники планируют обсудить актуальные вопросы научных исследований на Дальневосточном бассейне. Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.



«Для прослушивания докладов дальневосточных специалистов в краевом Правительстве соберутся учёные из нескольких регионов страны, рыбопромышленники и руководство рыбацких ассоциаций. Ожидается, что с 14 по 15 февраля будет представлено 25 докладов», - рассказали в министерстве.



Регистрация участников научной конференции пройдёт 14 февраля в 9:30 в Большом зале краевого Правительства.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.