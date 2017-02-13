На Камчатке пройдёт сессия Дальневосточных рыбохозяйственных научных организаций

13.02.2017 14:39:00 (GMT+12)

Отчётная сессия Дальневосточных рыбохозяйственных институтов Ассоциации «НТО ТИНРО» состоится с 14 по 15 февраля текущего года. Её участники планируют обсудить актуальные вопросы научных исследований на Дальневосточном бассейне. Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

    «Для прослушивания докладов дальневосточных специалистов в краевом Правительстве соберутся учёные из нескольких регионов страны, рыбопромышленники и руководство рыбацких ассоциаций. Ожидается, что с 14 по 15 февраля будет представлено 25 докладов», - рассказали в министерстве.

Регистрация участников научной конференции пройдёт 14 февраля в 9:30 в Большом зале краевого Правительства.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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