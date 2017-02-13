Широкую Масленицу отметят на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017»

13.02.2017 14:38:59 (GMT+12)

Масленичные гуляния пройдут на одной из площадок праздника, посвящённого открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017». Для гостей мероприятия подготовлена яркая тематическая программа с весёлыми конкурсами, спортивными состязаниями и творческими выступлениями. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2017».



«В этом году администрация Петропавловска-Камчатского активно подключилась к культурной программе открытия "Берингии" и предложила провести в рамках мероприятия общегородской праздник Масленицы, - сказали в оргкомитете. – "Берингия" уже давно стала для Камчатки настоящей приметой скорого прихода весны. Масленичными гуляниями мы, можно сказать, усилим эффект».



В программу праздника включены как традиционные забавы для детей и взрослых, так и многовековые народные обряды. Гости Широкой Масленицы проводят зиму весёлыми хороводами, народными песнями и плясками. Мужчины, по традиции, смогут показать свою молодецкую удаль, покоряя неприступный масленичный столб, а девушки - сразиться за звание Красы Масленицы.



«Кульминацией праздника станет символическое сожжение чучела Масленицы. Пройдя этот обряд, наши гости смогут проститься не только с зимой, но со всеми своими невзгодами. Для этого в пламя костра будут брошены записки с указанием того, что должно уйти безвозвратно. В течение праздника коробейники будут собирать записки от всех желающих», - рассказали в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска-Камчатского.



Вход на площадку праздника Широкой Масленицы – свободный. Программа пройдёт с 13.30 до 16.00.



Напомним, церемония открытия «Берингии-2017» пройдет 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.