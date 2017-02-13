На Камчатке прошёл День зимних видов спорта

13.02.2017 14:39:02 (GMT+12)

День зимних видов спорта на Камчатке собрал около 150 любителей здорового и активного образа жизни. Они приняли участие в развлекательной программе, которая прошла 11 февраля в спортивном комплексе «Атмосфера». Об этом рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5464



«Провести субботний день весело и с пользой пришли как дети, так и взрослые. Для них была подготовлена обширная программа – весёлые старты, мастер-классы, а также соревнования по хоккею среди ветеранов между командами из Елизова и краевой столицы. Кроме того, для всех зрителей и участников праздника было организовано горячее питание», - рассказали в министерстве.



По итогам спортивного праздника, все участники конкурсов и соревнований получили памятные призы и диплом от Олимпийского Комитета России.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.