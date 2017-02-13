Городскую среду обустроят сами жители

13.02.2017 14:38:57 (GMT+12)
Очередное рабочее совещание по вопросам реализации в Камчатском крае приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год состоялось в пятницу, 10 февраля. Заседание прошло под председательством заместителя секретаря Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Сергея Лозовского.
Партийные проекты – один из ключевых инструментов выполнения обязательств, которые партия взяла на себя в ходе избирательной кампании. Об этом было сказано на состоявшемся недавно выездном заседании фракции «Единой России» в Госдуме РФ.
Участники совещания, среди которых были региональные кураторы партийных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» - член регионального Политсовета партии Вадим Батареев и секретарь Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Воровский, рассказали о том, что в настоящее время совместно с профильным министерством краевого правительства прорабатывается общий порядок предоставления субсидий муниципалитетам в рамках указанных программ.
Как рассказал Вадим Батареев, суть партпроектов заключается в том, чтобы внести в итоговый перечень работ по благоустройству муниципалитетов именно те мероприятия, которые предложат сами жители.
Чтобы попасть в программу, жителям домов муниципальных образований края необходимо провести собрания собственников жилья, решить совместно, как они хотят улучшить свою придомовую территорию, какие работы произвести в первую очередь. После этого жильцы должны составить соответствующий протокол с согласием софинансирования и дальнейшего содержания объекта благоустройства и отдать его в управляющую организацию – юридическое лицо, которое предоставляет их интересы. Управляющая организация, в свою очередь, этот перечень предоставит в муниципалитет. На основе всех собранных предложений и будет составляться реестр проводимых мероприятий. Уточним, что партийные проекты по благоустройству городских территорий будут реализованы в течение пяти лет, поэтому если кто-то не попадет в программу сейчас, обязательно окажется в планах на ближайшие годы.
Также отметим, что, в частности, в Петропавловске-Камчатском уже созданы группы WhatsApp – всего их восемь по количеству избирательных округов. В этих группах можно задать все интересующие вопросы по проектам и получить квалифицированные ответы специалистов.
Напомним, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на выездной встрече с фракцией в Госдуме, которая состоялась на прошлой неделе, особо подчеркнул, что единороссы уже приступили к исполнению своих обязательств перед избирателями, и это вылилось в конкретные проекты, подкрепленные бюджетными средствами. В частности, с этого года в стране начали работать несколько новых проектов, большинство из которых направлены на благоустройство малых городов России.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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