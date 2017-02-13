Законодательное Собрание Камчатского края продолжит практику проведения Правительственных часов и в третьем созыве

13.02.2017 14:38:53 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко сообщил, что в третьем созыве краевой парламент продолжит практику проведения Правительственного часа. Он напомнил, что, согласно регламенту Законодательного Собрания, камчатские депутаты имеют право заслушивать на сессии членов Правительства и руководителей исполнительных органов власти региона по тому или иному вопросу. По итогам мероприятия парламент может давать поручения или рекомендации, которые направляются губернатору края. Такие правительственные часы уже успешно проводились ранее на протяжении ряда лет. «У нас на Камчатке успешно применяется командный принцип работы. Мы исходим их того, что исполнительная власть, депутаты-единоросы, представители региона в Федеральном Собрании – мы все одна команда Камчатки, которая имеет единую цель: сделать наш край экономически развитым, комфортным и привлекательным для жизни и труда. Практика проведений правительственных часов – это один из элементов нашей совместной работы, который позволяет сделать диалог еще более эффективным и полезным для населения. Безусловно, мы продолжим это направление, и будем приглашать на сессии профильных министров и членов Правительства с докладами о б успехах и проблемах на вверенном направлении», - сказал Валерий Раенко. Напомним, накануне на встрече с фракцией «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Государственной Думе лидер Партии Дмитрий Медведев предложил распространить думскую практику проведения Правительственных часов на региональные законодательные собрания в целях повышения качества диалога между ветвями власти на местах.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.