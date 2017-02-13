Мошенничество раскрыто

13.02.2017 14:32:39 (GMT+12)

В полицию обратились две женщины, у которых были похищены деньги при схожих обстоятельствах.

43-летняя елизовчанка перевела на банковский счет неизвестной в счет оплаты детских товаров 10 тысяч рублей,

а 37-летняя жительница краевого центра около пяти тысяч рублей.

Обе не получили заказанный товар, деньги им не были возвращены.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемую.

Ею оказалась 20-летняя студентка.

Выяснилось, что она разместила объявление о предоставлении посреднических услуг по приобретению товаров

и создала групповой чат в мессенджере WhatsApp. Участницам она пообещала купить товары в Интернете,

приняла заказы, но так и не выполнила их. После получения денежных переводов она вышла из чата

и перестала отвечать на телефонные звонки.



Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские проверяют её на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

