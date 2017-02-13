Покатался...

13.02.2017 14:30:18 (GMT+12)

В ночь с 11 на 12 февраля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан АД», который ехал с нарушением Правил дорожного движения. За рулем находился молодой человек с признаками опьянения, документов при себе у него не было.



В ходе разбирательства выяснилось, что 17-летний житель с. Кавалерское распивал алкоголь в компании 36-летнего знакомого.

Когда мужчина заснул, злоумышленник похитил у него ключи от машины и поехал кататься, но был остановлен сотрудниками полиции.



В отношении злоумышленника составлен протокол по 12.8 КРФобАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится расследование. До совершеннолетия подросток будет находиться на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю



