Выпить не удалось

13.02.2017 13:36:13 (GMT+12)

12 февраля в дежурную часть полиции Петропавловска-Камчатского позвонила 43-летняя продавец торговой точки в районе СРВ и сообщила об ограблении.



По словам заявительницы в магазин зашли трое мужчин и попросили четыре бутылки водки. Один из них, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, схватил пакет со спиртным и спешно покинул помещение. Продавец побежала за злоумышленником, однако догнать не смогла.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники городского уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, которым оказался 31-летний гражданин без определенного места регистрации.



В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

