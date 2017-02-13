Прокуратура информирует

13.02.2017 13:34:08 (GMT+12)

Завтра прокурор Камчатского края Анатолий Князев будет принимать граждан в селе Мильково



14 февраля 2017 года, прокурор Камчатского края Анатолий Гаврилович Князев проведет личный прием граждан в селе Мильково Мильковского района по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, в том числе о невыплате заработной платы, а также по иным, интересующим граждан вопросам.



Прием будет проводиться с 11.00 до 12.00 часов в здании прокуратуры Мильковского района по адресу: Камчатский край, с. Мильково, ул. Советская, 64-б.



Гражданам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, письменное обращение с информацией о нарушениях закона или гражданских прав, а также документы (при наличии), подтверждающие доводы обращения.



Информацию о проведении приема можно уточнить в прокуратуре края по телефону 8 (4152) 26-80-83 или в прокуратуре Мильковского района 8 (41533) 2-18-33.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



