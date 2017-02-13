Прокуратура информирует

13.02.2017 13:34:08 (GMT+12)

Завтра прокурор Камчатского края Анатолий Князев будет принимать граждан в селе Мильково

14 февраля 2017 года,  прокурор Камчатского края Анатолий Гаврилович Князев проведет личный прием граждан в селе Мильково Мильковского района по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, в том числе о невыплате заработной платы, а также по иным, интересующим граждан вопросам.

Прием будет проводиться с 11.00 до 12.00 часов в здании прокуратуры Мильковского района по адресу: Камчатский край, с. Мильково, ул. Советская, 64-б.

Гражданам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, письменное обращение с информацией о нарушениях закона или гражданских прав, а также документы (при наличии), подтверждающие доводы обращения.

Информацию о проведении приема можно уточнить в прокуратуре края по телефону 8 (4152) 26-80-83 или в прокуратуре Мильковского района 8 (41533) 2-18-33.


Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью  и правовому обеспечению                        
             

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