Прокуратура информирует

13.02.2017 13:34:08 (GMT+12)
Завтра прокурор Камчатского края Анатолий Князев будет принимать граждан в селе Мильково
14 февраля 2017 года, прокурор Камчатского края Анатолий Гаврилович Князев проведет личный прием граждан в селе Мильково Мильковского района по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, в том числе о невыплате заработной платы, а также по иным, интересующим граждан вопросам.
Прием будет проводиться с 11.00 до 12.00 часов в здании прокуратуры Мильковского района по адресу: Камчатский край, с. Мильково, ул. Советская, 64-б.
Гражданам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, письменное обращение с информацией о нарушениях закона или гражданских прав, а также документы (при наличии), подтверждающие доводы обращения.
Информацию о проведении приема можно уточнить в прокуратуре края по телефону 8 (4152) 26-80-83 или в прокуратуре Мильковского района 8 (41533) 2-18-33.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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