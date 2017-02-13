Интернет и Безопасность

13.02.2017 13:31:15 (GMT+12)
Пресечение и раскрытие преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, – одно из важных направлений в работе полиции
Во второй вторник февраля в мире отмечается День безопасного Интернет. В этому году он выпал на 14 число.
Одной из основных его задач является повышение информированности граждан о безопасном и ответственном пользовании Интернетом.
Вместе с тем, как Интернет все увереннее входил в повседневную жизнь, была переориентирована и работа органов внутренних дел. Выявляются преступления, которые были совершены с использованием тех возможностей, которые дает всемирная паутина.
Злоумышленники зачастую рассчитывают на ту анонимность, которую может предоставлять Интернет. Они быстро подхватывают нововведения, искажают их, создают поддельные и сайты-двойники с одной целью – похитить деньги, рассчитывая на невнимательность и непросвещенность пользователей сети. Так, с 1 января этого года стартовала продажа электронных полисов ОСАГО и уже с начала года в полицию обратились двое камчатцев, которые купили через поддельные сайты полисы ОСАГО, оказавшиеся при проверке «липовыми».
УМВД России по Камчатскому краю разработана памятка «Безопасный Интернет-шоппинг!», в которой изложены признаки потенциально опасных Интернет-магазинов. В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске сотрудники полиции раздадут ее гражданам вместе с юными помощниками. Цель акции – привлечь внимание общественности к данной проблеме и призвать камчатцев, которые являются одними из самых активных покупателей Интернет-магазинов, быть внимательными, уметь распознать мошеннический сайт и не дать себя обмануть.
Ознакомиться с содержанием памятки можно на сайте краевой полиции 41.мвд.рф.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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