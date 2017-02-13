Подведены итоги классификационных соревнований открытого чемпионата и первенства Петропавловска по художественной гимнастике

13.02.2017 11:56:09 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5463



Соревнования проходили 10 и 11 февраля в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы № 2. Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации города, в состязаниях принимали участие гимнастки 2009 г.р. и старше, имеющие техническую подготовку не ниже 2 юношеского разряда. Спортсменки, выступающие в индивидуальном многоборье по программе 1 юношеского разряда, III, II, I спортивного разряда, выполняли упражнения без предмета и три упражнения на выбор. Гимнастки, выступающие в индивидуальном многоборье по программе КМС И МС, выполняли упражнения с четырьмя предметами – обруч, мяч, булавы, лента.



Победителей определяли по наибольшей сумме набранных балов. Ими стали:



1 юношеский разряд:



1 место – Ярослава Черемисина;



2 место – София Сербулова;



3 место - Таисия Носкова.



III спортивный разряд:



1 место – Милана Стимшаг;



2 место – Мария Галанина;



3 место – Дарья Куркина.



II спортивный разряд:



1 место – Луиза Слухай;



2 место – Вероника Василенко;



3 место – Ульяна Белокрылова.



I спортивный разряд:



1 место – Дарья Ефремова;



2 место – Яна Батюк;



3 место – Анастасия Чемоданова.



КМС:



1 место – Алена Лыга;



2 место – Полина Мороз;



3 место – Мария Чернова.



МС:



1 место – Алина Морозова;



2 место – София Шпатыковская;



3 место – Лилия Шпатыковская.



Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.