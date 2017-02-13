Подведены итоги классификационных соревнований открытого чемпионата и первенства Петропавловска по художественной гимнастике

13.02.2017 11:56:09 (GMT+12)

Подведены итоги классификационных соревнований открытого чемпионата и первенства Петропавловска по художественной гимнастике

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5463

Соревнования проходили 10 и 11 февраля в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы № 2. Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации города, в состязаниях принимали участие гимнастки 2009 г.р. и старше, имеющие техническую подготовку не ниже 2 юношеского разряда. Спортсменки, выступающие в индивидуальном многоборье по программе 1 юношеского разряда, III, II, I спортивного разряда, выполняли упражнения без предмета и три упражнения на выбор. Гимнастки, выступающие в индивидуальном многоборье по программе КМС И МС, выполняли упражнения с четырьмя предметами – обруч, мяч, булавы, лента.

Победителей определяли по наибольшей сумме набранных балов. Ими стали:

1 юношеский разряд:

1 место – Ярослава Черемисина;

2 место – София Сербулова;

3 место - Таисия Носкова.

III спортивный разряд:

1 место – Милана Стимшаг;

2 место – Мария Галанина;

3 место – Дарья Куркина.

II спортивный разряд:

1 место – Луиза Слухай;

2 место – Вероника Василенко;

3 место – Ульяна Белокрылова.

I спортивный разряд:

1 место – Дарья Ефремова;

2 место – Яна Батюк;

3 место – Анастасия Чемоданова.

КМС:

1 место – Алена Лыга;

2 место – Полина Мороз;

3 место – Мария Чернова.

МС:

1 место – Алина Морозова;

2 место – София Шпатыковская;

3 место – Лилия Шпатыковская.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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