Вышел в свет сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны Валентины Ждановой

13.02.2017 11:56:11 (GMT+12)

Сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны Валентины Ждановой под названием «Первая награда» выпущен на Камчатке. Презентация сборника состоялась в министерстве социального развития и труда Камчатского края.



Как рассказали в ведомстве, Валентине Федоровне в прошлом году исполнилось 80 лет. Она приехала на Камчатку в 1956 году.



«Весь трудовой путь Валентины Федоровны неразрывно связан с торговой отраслью. Она товаровед, является ветераном труда, воспитала двух дочерей, у неё два внука и два правнука. Ветеран продолжает вести активный образ жизни: является членом городского союза пенсионеров, городского совета ветеранов войны и труда, занимается патриотическим воспитанием молодежи, увлекается рукоделием, стихосложением, фотосъемкой, президент клуба «Лира», председатель региональной общественной организации «Дети войны», - рассказали в минсоцразвития.



В сборник, который помогли издать министерство социального развития и труда Камчатского края и Камчатский специальный дом ветеранов, вошли стихи о войне и победе для родных и знакомых и, конечно, для молодого поколения.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.