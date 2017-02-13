В гостях у спасателей побывали преподаватели ОБЖ

13.02.2017 11:56:09 (GMT+12)

Камчатских спасателей посетили преподаватели ОБЖ. В Камчатском спасательном центре МЧС России они познакомились с работой подразделения и узнали массу полезной информации, которая поможет им в дальнейшей деятельности.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5462



В начале экскурсии гости познакомились с историей спасательного центра. В этом году ему исполняется 27 лет. Срок небольшой, но за это время спасателями проделана колоссальная работа по развитию и совершенствованию спасательной службы. На стендах и баннерах, размещенных у входа, представлены основные вехи становления центра, задачи, которые он выполняет, его руководство.



Экскурсия продолжилась знакомством с автомобилями и приборами радиационной, химической и биологической защиты. Преподавателям рассказали о данных автомобилях, об их применении, а также о том, какие реальные задачи пришлось им выполнять.



Следующим этапом экскурсии стал тренировочный полигон. Там преподавателям подробно рассказали об аварийно-спасательных автомобилях, предназначенных для доставки спасателей к месту чрезвычайных ситуаций. Такие автомобили оснащены гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, носилками, бензопилами, электроосветительными станциями, специальными воздушными подушками, снаряжением для подъема или спуска людей по веревке с высоты. Также были продемонстрированы практические навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, его возможности и предназначение.



После тренировочного полигона учителя отправились знакомиться с кинологической службой отряда. «Специалисты по братьям нашим меньшим» рассказали о своей деятельности, а их четвероногие друзья помогли им в этом, продемонстрировав уровень своей профессиональной подготовки.



По результатам проведённого занятия преподаватели ОБЖ поблагодарили сотрудников за увлекательный рассказ, ведь данный экскурс очень продуктивен для них. Педагоги ОБЖ смогли воочию убедиться, насколько интересна и сложна работа спасателей, сколько необходимо иметь знаний и навыков, чтобы оказывать людям высокопрофессиональную помощь.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатском Спасательном центре МЧС России.

