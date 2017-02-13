Благодарность Президента России объявлена преподавателю Камчатского педагогического колледжа

13.02.2017 11:39:09 (GMT+12)
Распоряжением Президента Российской Федерации благодарность главы государства объявлена преподавателю краевого государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский педагогический колледж» Людмиле Левендеевой. Она удостоена такой высокой награды за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
Людмила Борисовна является преподавателем высшей категории. Она разработала 4 программы учебных дисциплин и практического обучения по специальности «Дошкольное образование». Созданные ею учебно-методические комплексы и методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов используются коллегами в учебном процессе. Людмила Левендеева использует творческий подход к организации учебных занятий. Студенты Левендеевой являются ежегодными участниками и призерами краевых конференций и конкурсов различного уровня. Её выпускники работают в дошкольных учреждениях Камчатского края и имеют высокие профессиональные достижения.
Опыт научно-методической и воспитательной работы Людмилы Борисовны известен в Камчатском крае и за его пределами. С 2014 года она осуществляет наставничество, охотно делится опытом и профессиональными знаниями с молодыми преподавателями колледжа.
Труд Людмилы Борисовны Левендеевой отмечен благодарственными письмами руководителей Агентства по молодежной политике Камчатского края, Центра развития творчества, грамотами председателя Совета директоров профессиональных организаций Камчатского края. За успехи в деле воспитания и обучения детей и молодежи ей присвоено звание «Лауреат Камчатской краевой государственной премии». Преподаватель пользуется уважением студентов и авторитетом среди коллег.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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