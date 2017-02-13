Благодарность Президента России объявлена преподавателю Камчатского педагогического колледжа

13.02.2017 11:39:09 (GMT+12)

Благодарность Президента России объявлена преподавателю Камчатского педагогического колледжа

Распоряжением Президента Российской Федерации благодарность главы государства объявлена преподавателю краевого государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский педагогический колледж» Людмиле Левендеевой. Она удостоена такой высокой награды за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Людмила Борисовна является преподавателем высшей категории. Она разработала 4 программы учебных дисциплин и практического обучения по специальности  «Дошкольное образование». Созданные ею учебно-методические комплексы и методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов используются коллегами в учебном процессе. Людмила Левендеева использует творческий подход к организации учебных занятий. Студенты Левендеевой являются ежегодными участниками и призерами краевых конференций и конкурсов различного уровня. Её выпускники работают в дошкольных учреждениях Камчатского края и имеют высокие профессиональные достижения.

Опыт научно-методической и воспитательной работы Людмилы Борисовны известен в Камчатском крае и за его пределами. С 2014 года она осуществляет наставничество, охотно делится опытом и профессиональными знаниями с молодыми преподавателями колледжа.

Труд Людмилы Борисовны Левендеевой отмечен благодарственными письмами руководителей Агентства по молодежной политике Камчатского края, Центра развития творчества, грамотами председателя Совета директоров профессиональных организаций Камчатского края. За успехи в деле воспитания и обучения детей и молодежи ей присвоено звание «Лауреат Камчатской краевой государственной премии». Преподаватель пользуется уважением студентов и авторитетом среди коллег.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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