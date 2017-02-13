Около 6 тысяч жителей Камчатки вышли на старт «Лыжни России-2017»

13.02.2017 11:34:38 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5461



На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-камчатском 12 февраля прошла «Лыжня России-2017». В самых массовых зимних соревнованиях страны в регионе приняли участие 5863 человек. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«К всероссийской массовой лыжной гонке Камчатка присоединилась в 14-й раз, - отметили в министерстве. – Мероприятие прошло в формате большого спортивного праздника. Соревнования поддержали люди разных возрастов и профессий, спортсмены и просто любители активного отдыха».



В этом году для участников «Лыжни России-2017» были подготовлены 3 дистанции: 5 км для юношей и девушек 1998 г.р. и младше, 10 км для мужчин и женщин 1997 г.р. и старше, 1км для детей до 6 лет.



Победителями на самой протяжённой дистанции в своих группах стали Константин Игнатьев и Полина Бахур. Вячеслав Гущин и Вероника Степанова показали лучшие результаты на трассе в 5 км. В группе самых юных участников гонки победителем среди мальчиков стал Владимир Тур, среди девочек отличилась Полина Мануйло.



«Самой дружной семьёй признана семья Боготоповых, которую на соревнованиях представили сразу 9 участников, - добавили в министерстве. - Самыми юными участниками гонки в этом году стали Андрей Штиль 2016 года рождения и Оля Казачек 2014 года рождения. Самые опытные участники старта - родившиеся в 1936 году Антонина Карпова и Владимир Ширяев».



Справка:



В 2017 году состоялась XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования прошли в 74 субъектах Российской Федерации. Мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни, оно нацелено на привлечение россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В прошлом году на старт «Лыжни России» на Камчатке вышли 5715 участников.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.