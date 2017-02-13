Творческий потенциал требует реализации

13.02.2017 10:24:37 (GMT+12)
В Управлении Федеральной службы судебных приставов Камчатского края состоялось первое в 2017 году собрание регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов», где собравшиеся обсудили проект отчета об итогах деятельности организации в 2016 году и поставленных задач на 2017 год.
В новом году Ассоциация ветеранов планирует продолжить начатую в минувшем году работу: это участие в общественной жизни Управления, забота о подшефных воспитанниках детского дома, облагораживание подшефной братской могилы, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам Службы, патриотическое воспитание школьников на уроках мужества и мероприятиях, посвященных памятным датам и дням воинской славы России.
Кроме этого, в 2017 году планируется наладить сотрудничество с Департаментом культуры Правительства Камчатского края, музеями и выставочными залами, театральными организациями для того, чтобы организовать культурно-просветительскую жизнь ветеранов службы.
В состав регионального отделения входят сотрудники УФССП России по Камчатскому краю, которые проработали в службе более 5 лет. Необходимость создания регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов» назревала давно, тем более что в некоторых регионах России такие ассоциации успешно функционируют уже не первый год и дают возможность работникам службы реализовать свой творческий потенциал.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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