Ремонт спортзала на контроле

13.02.2017 10:22:17 (GMT+12)
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского в октябре 2016 года проводила проверку соблюдения законодательства об образовании в профессиональных образовательных организациях города, реализующих программы среднего профессионального образования и программы профессионального обучения.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований СанПиН (санитарных норм и правил) полы спортивного зала КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» имели повреждения и неровности.
В отсутствие лишних средств менять покрытие пола в спортзале никто в ближайшее время никто не планировал. Но во время проводимых там занятий и спортивных соревнований значительно выступающие деревянные доски пола могли привести к серьезным травмам учащихся и других лиц.
В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с иском, в котором просила обязать учреждение устранить выявленные нарушения в срок до 20 января 2017 года.
Петропавловск-Камчатский городской суд 17 октября 2016 года удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме.
Во исполнение судебного решения руководство колледжа приняло необходимые меры и 10 января все работы по устройству пола были завершены. Теперь студенты колледжа будут заниматься в спортзале на современном спортивном монолитном (бесшовном) комбинированном полиуретановом покрытии.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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