Главу поселка в Олюторском районе оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения

13.02.2017 10:19:14 (GMT+12)

Жительница села Хаилино Олюторского района Камчатского края в январе этого года пожаловалась в районную прокуратуру на главу местной администрации.



Женщина просила принять меры, так как не может получить от администрации определенные документы на свою квартиру, необходимые ей для подтверждения права собственности.

В ходе проверки установлено, что женщина по этому вопросу обратилась в администрацию с устным заявлением еще в ноябре прошлого года.



По объективным причинам запрашиваемые документы администрация не могла выдать своевременно. Однако в установленном порядке срок рассмотрения обращения не продлевали и заявительницу об этом никто не уведомлял.



Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.



Вместе с тем в нарушение норм закона устное обращение заявительницы в карточку личного приема не вносилось, согласия на дачу ответа в устном порядке в ходе личного приема глава от нее не получала, письменный мотивированный ответ на обращение, а также запрашиваемые документы не направлялись.



Не имея возможности ответить в срок, администрация должна была в установленном порядке продлить срок рассмотрения обращения (срок рассмотрения может мотивированно продлеваться до 30 дней) и письменно уведомить об этом заявительницу. Вместо этого глава перестала отвечать на телефонные звонки сельчанки и стала избегать с ней встреч.



Ответ администрация направила после новогодних праздников, но к этому времени, не выдержав молчания местных властей, женщина уже обратилась в прокуратуру.



По результатам проверки в отношении главы администрации прокуратура возбудила административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом органа местного самоуправления).



Мировой судья, рассмотрел материалы проверки и оштрафовал главу на 5000 рублей.



В настоящее время все запрашиваемые документы заявительнице предоставлены в полном объеме.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому

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