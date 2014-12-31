Пьяных водителей на камчатских дорогах стало больше.

13.02.2017 10:12:55 (GMT+12)

Более двух лет назад в целях усиления ответственности за вождение в пьяном виде Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ внесены поправки в административное и уголовное законодательство.

В Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Данная статья устанавливает уголовную ответственность для тех, кто уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по статье 12.8 КоАП РФ) или за невыполнение законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ).

Несмотря на то, что норма действует уже более полутора лет (с 1 июля 2015 года), количество жителей Камчатского края, садящихся за руль в нетрезвом виде, продолжает расти.



В 2015 году со дня введения закона в действие, то есть за полгода, зарегистрировано 320 преступлений данной категории, в 2016 году - 530.

За январь и 10 дней февраля 2017 года зарегистрировано 37 таких преступлений. Это в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года (9).



Напомним, что речь идет лишь о водителях, которые уже попадались в нетрезвом виде за рулем. На первый раз их штрафовали в административном порядке на 30 тысяч рублей, и они все лишены водительских прав.

Факты повторного пьяного вождения лицами, лишенными права управления транспортными средствами, сотрудники дорожно-патрульной службы выявляют как в краевом центре, так и в других городах и районах края. При этом данные преступления совершают не только мужчины, но и женщины.



Так, в феврале этого года полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя краевого центра, который, будучи лишенным водительских прав, управлял автомашиной «Toyota Lite Ace» в состоянии алкогольного опьянения и был задержан в 21 час 6 февраля у дома № 5 по улице Звездной в Петропавловске-Камчатском.

Около 5 часов утра 4 февраля возле дома № 1 по улице Лукашевского в краевом центре задержали автомобиль «Toyota Corolla», которым управляла нетрезвая 37-летняя горожанка, уже лишенная права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.



В ЗАТО г. Вилючинск возбуждено уголовное в отношении 27-летнего местного жителя, который в 23.30, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Приморской на машине «Toyota Surf». Ранее его уже задерживали в нетрезвом виде за рулем и лишили прав.



Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание не только в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, но и в виде лишения свободы на срок до двух лет с обязательным лишением водительских прав на срок до трех лет.

В большинстве случаев суды назначают пьяным водителям уголовное наказание в виде штрафа, размер которого порой превышает стоимость орудия преступления – автомобиля, или в виде условного срока. Однако такие наказания не всегда отрезвляют безответственных гонщиков.



В январе 2017 года на Камчатке вступили в силу два приговора, наказание по которым осужденные будут отбывать в колонии.

Так, 18-летний житель села Мильково Камчатского края, который за вождение в нетрезвом виде привлекался к административной ответственности и летом прошлого года уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ, отправился в колонию общего режима на 10 месяцев. Водительских прав он лишен на три года.



Неоднократно судимый житель г. Елизово Камчатского края, несколько раз попадался пьяным за рулем. На этот раз его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и на 1,5 года лишили прав.



По данным статистики за последние 8 лет в России произошло более 1 миллиона дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и получили ранения более 1,5 миллионов человек. Лица, управляющие автотранспортом в состоянии опьянения, являются участниками большинства дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом.



На Камчатке 2016 году погибло более 60 человек, это на 21 % больше, чем в 2015 году.

Так, 14 декабря в 05.30 в Петропавловске-Камчатском напротив дома № 24 по проспекту 50 лет Октября 46-летний житель краевой столицы, будучи лишённым права прав, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», проехал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Ниссан Глория», который ехал на «зеленый». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 48-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончались на месте ДТП.

Как правило, водители, садясь пьяными за руль, думают лишь о том, как бы не попасться сотрудникам ГИБДД.



К сожалению, они не задумываются о том, что от них зависит жизнь людей, которые окажутся на их пути, об огромных штрафах, которые придется оплачивать за счет семейного бюджета. Это значит - за счет их собственных детей, которым не на что будет купить необходимые вещей и даже продукты.



Они не думают, что помимо восстановления своей машины им придется возмещать ущерб, причиненный дорогостоящим авто, с которыми они столкнутся на дороге, а также компенсировать пострадавшим в ДТП людям стоимость лечения и возмещать им или их родственникам моральный вред.



Административные и уголовные штрафы, другие материальные расходы, общий размер которых может составлять не один миллион рублей, не сравнятся с человеческим горем, которое пьяные водители несут в семьи пострадавших и погибших в ДТП.

Не задумываясь ни о чем, пьяные водители лишают человека жизни или делают его тяжелым инвалидом на всю жизнь. Они сами могут погибнуть или искалечить себя, и тем самым искалечить себе и своим близким будущее.



Не думают они и о серьезных правовых последствиях своей судимости. Эти последствия потом отразятся не только на самом водителе, но и на его близких родственниках. В отдельных случаях даже погашенная судимость не позволяет получить хорошую работу.

Неужели желание выпить и сесть за руль стоит всего этого? Задумайтесь…









Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





