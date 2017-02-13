День открытых дверей в ПФР

13.02.2017 09:17:44 (GMT+12)

17 февраля 2017 года с 10.00 до 17.00 для жителей Камчатского края пройдет День открытых дверей во всех управлениях Пенсионного фонда в Камчатском крае по вопросам информирования застрахованных лиц о состоянии индивидуального лицевого счета.



Каждый пришедший сможет узнать о своих отчислениях в Пенсионный фонд, о стаже, об отчислениях работодателей за своих работников.



В рамках мероприятия в управлениях ПФР Камчатского края будут организованы: расширенное информирование застрахованных лиц о состоянии индивидуального лицевого счета, лекционные занятия, консультации. В мероприятии примут участие руководители структурных подразделений, специалисты управлений ПФР Камчатского края.



Место проведения мероприятия - управления ПФР Камчатского края:

Управление ПФР в г. Петропавловске-Камчатском, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К.Маркса, д. 37.

Управление ПФР в Елизовском районе (межрайонное), 684000, г. Елизово, ул. Беринга, д. 9.

Управление ПФР в г.Вилючинске, 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.9.

Управление ПФР в Мильковском районе, 684300, с. Мильково, ул. Октябрьская, д.14.

Управление ПФР в Усть-Камчатском районе, 684414, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 5.

Управление ПФР в Усть-Большерецком районе, 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 19.

Управление ПФР в Корякском округе (межрайонное), 688000, п.г.т. Палана, пер. Пролетарский, д. 8.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР..

