День открытых дверей в ПФР

13.02.2017 09:17:44 (GMT+12)
17 февраля 2017 года с 10.00 до 17.00 для жителей Камчатского края пройдет День открытых дверей во всех управлениях Пенсионного фонда в Камчатском крае по вопросам информирования застрахованных лиц о состоянии индивидуального лицевого счета.
Каждый пришедший сможет узнать о своих отчислениях в Пенсионный фонд, о стаже, об отчислениях работодателей за своих работников.
В рамках мероприятия в управлениях ПФР Камчатского края будут организованы: расширенное информирование застрахованных лиц о состоянии индивидуального лицевого счета, лекционные занятия, консультации. В мероприятии примут участие руководители структурных подразделений, специалисты управлений ПФР Камчатского края.
Место проведения мероприятия - управления ПФР Камчатского края:
Управление ПФР в г. Петропавловске-Камчатском, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К.Маркса, д. 37.
Управление ПФР в Елизовском районе (межрайонное), 684000, г. Елизово, ул. Беринга, д. 9.
Управление ПФР в г.Вилючинске, 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.9.
Управление ПФР в Мильковском районе, 684300, с. Мильково, ул. Октябрьская, д.14.
Управление ПФР в Усть-Камчатском районе, 684414, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 5.
Управление ПФР в Усть-Большерецком районе, 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 19.
Управление ПФР в Корякском округе (межрайонное), 688000, п.г.т. Палана, пер. Пролетарский, д. 8.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР..
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+