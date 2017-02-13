Материнскому капиталу - 10 лет!

13.02.2017 09:17:44 (GMT+12)

Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За десять лет в Камчатском крае выдано 16631 сертификат на материнский (семейный) капитал (7,8 млн в России). Более половины камчатских семей (обладателей сертификата) уже полностью использовали его средства. 80% из тех, кто материнским капиталом еще не распорядился, уже определились, на что его потратят.

За это время его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.



Изначально материнский капитал можно было направить по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.



Несмотря на то, что направления использования материнского капитала за десять лет кардинально не изменились, в программу на регулярной основе вносились коррективы. Их основная цель – максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами.



Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 3886 камчатских (4,2 млн российских) семей. Из них 2250 (более 2,7 млн. в России) семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1636 (1,5 млн. в России) семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.



На обучение детей Пенсионный фонд принял 1151 (380 тысяч в России) заявление и 9 (3,3 тысячи в России) заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, ПФР также начал получать заявления – пока их порядка 50 в России.



Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время молодым родителям.



Наконец, Пенсионный фонд напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР..