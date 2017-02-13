На Камчатке стартовал краевой фестиваль-конкурс «Благовест»

13.02.2017 09:15:11 (GMT+12)
В Камчатском крае дан старт ежегодному фестивалю-конкурсу по духовно-нравственному воспитанию «Благовест» среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Главная цель мероприятия – духовно-нравственное воспитание молодежи через сохранение и развитие национальных, культурных и религиозных традиций русского народа, - отметили в министерстве. – По традиции открытие фестиваля-конкурса прошло в формате литературной гостиной. В этом году мероприятие посвящено 100-летию Петропавловской и Камчатской епархии».
В рамках программы фестиваля-конкурса «Благовест» на Камчатке пройдут конкурс вокального мастерства «Благая весть» и народный праздник «Проводы Русской зимы». Имена победителей и лауреатов станут известны 21 февраля на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет в Духовно-просветительском центре Петропавловской и Камчатской епархии (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 18). Начало в 15.00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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